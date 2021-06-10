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Orman yangınlarıyla mücadelede İHA atağı

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 16:57 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 16:57

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme filosunda geçen yıldan itibaren kullanılmaya başlanan insansız hava araçlarının (İHA) hem sayısı hem de etkinliği artırılıyor.


 AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, orman yangınlarıyla  mücadelede tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak için teknolojik  imkanlardan üst düzeyde yararlanıyor.
 
Bu kapsamda, yangın söndürme filosu teknolojik imkanlarla  destekleniyor. Geçen yıldan itibaren, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü  bünyesinde, yangınların sevk ve idaresi için helikopterler ve İHA'lar  kullanılmaya başlandı.
 
Bu yıl 4 İHA daha göreve başladı. İHA'lar aracılığıyla İstanbul'dan  Hatay'a kadar yaklaşık 1650 kilometrelik yangına birinci derecede hassas alanlar  ve KKTC ormanları gözetleniyor.
 
İHA'lardan sağlanacak gerçek zamanlı ve gerçek zamana yakın görüntü  aktarımıyla gece-gündüz şartlarında orman yangınlarının erken tespiti, keşif,  gözetleme, komuta-koordinasyon ve hasar kıymetlendirme ihtiyaçları karşılanıyor.  İHA'lar yangın mevsiminde 7/24 esasına göre hizmet veriyor.
 
Yangına müdahale süresi kısalıyor
 
 İHA'ların ilettiği görüntüler, internet ağı üzerinden tablet  bilgisayarlara aktarılıyor. İdare envanterinde bulunan Araç Takip Sistemi'ne  entegre edilmiş, ormanlık alan ve su kaynakları gibi raster ve vektörel verilerin  yer aldığı harita sisteminin de bulunduğu tablet üzerinden arazöz, iş makinesi,  ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter gibi araçlar da dahil olmak üzere  çalışmalar görüntüleniyor.
 
 İHA görüntüleri üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka ile yangın  tespiti yapılabilirken alarm üretilerek kısa mesajla uyarı veriliyor.
 
İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o noktaların  coğrafi koordinatları ve arasındaki alan hesaplanıyor.
 
Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003 yılında 40 dakika olan yangına  müdahale süresi 2019'da 12 dakikaya kadar indirildi. İHA gibi araçlarında  kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.
 

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