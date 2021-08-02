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Orman yangınlarından sonra İsrail'den Türkiye için flaş açıklama!

AA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:32 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 15:32

Son dakika haberine göre; İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'deki orman  yangınlarının neden olduğu felaketin ardından İsrail halkı yaralıların bir an  önce iyileşmesi için dua ediyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini  gönderiyor." ifadesine yer verildi.
 
Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Lior Hait, sosyal medyada yer alan "İsrail'in yangına karşı Türkiye'ye yardım  teklifinde bulunduğu ancak Ankara'nın bunu geri çevirdiği" yönündeki iddiaların  doğru olmadığını söyledi.
 
Yangınların başlamasının ardından Türk yetkilerle konuştuklarını  belirten Hait, zaruri olması halinde İsrail'in yardım teklifinde bulunabileceğini  sözlerine ekledi.
 
İsrail genelinde Kasım 2016'da yaşanan yangınlarla mücadele etmek için  Türkiye bu ülkeye yangın söndürme uçağı göndermiş, dönemin İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu da bu desteğinden ötürü Ankara'ya teşekkür etmişti.
 

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