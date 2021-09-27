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Orman yangınlarına müdahale için 'yangın bombası' geliştirdiler

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 17:46

Osmaniye'de Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci tarafından hazırlanan proje kapsamında "yangın bombası" geliştirildi.


Öğrenciler tarafından geliştirilen yangın bombasına Muğla'nın Marmaris  ilçesindeki orman yangınında çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden  ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25  yaşındaki Şahin Akdemir'e ithafen "Şahin 96" adı verildi.
 
Proje danışmanı öğretmen Yusuf Boz, AA muhabirine, projenin tamamen  öğrencilerin çalışması olduğunu söyledi.
 
"Yangına müdahale ekiplerinin işini kolaylaştıracak"
 
Öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında birçok başarısız denemenin  ardından hedefine ulaştığını aktaran Boz, çapı 140 milimetre, ağırlığı 10  kilogram olan bombanın yaklaşık 10 metrekarelik alanda etkili olduğunu aktardı.
 
Azimle çalışarak öğrencilerin projeyi tamamladığını anlatan Boz, "Bu  projemiz geri dönüşümlü bir projedir. Bilindiği gibi dünyada yangınlar büyük bir  sorun teşkil ediyor. Bu projemiz sayesinde İHA'lara yerleştirilecek olan yangın  söndürme bombaları, gereken müdahale için ekiplere zaman imkanı sağlayacak. Bu  sayede yangının büyümesinin önüne geçilecek veya tamamen söndürülecek.  Dolayısıyla yangına müdahalede diğer ekiplerin işini oldukça kolaylaştıracak."  diye konuştu.
 
Boz, öğrenciler tarafından geliştirilen ve "Şahin 96" adı verilen  projelerinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, 2021 İnsanlık  Yararına Afet Yönetimi kapsamında birinci seçildiğini söyledi.
 
Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Cihanay Kelkoca da projeyi  hazırlayan ekibin aslında "roket" tasarlayan bir ekip olduğunu ve TEKNOFEST  kapsamında düzenlenen yarışmalara yıllardır katıldıklarını anlattı.
 
Ekibin, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlayabilmek  amacıyla bu projeye 2,5 yıl önce başladığını aktaran Kelkoca, şöyle devam etti:
 
"Projemizi hazırlarken bomba ve roketlerden ilham aldık. 10 yıllık bir  roket altyapımız var. Birikimimiz olduğu için projemizi geliştirmekte çok  zorlanmadık. Tasarımımız çok iyi sonuçlar verdi. İlk tüpümüzü yaptıktan sonra  kendimizi daha da geliştirerek tüpü daha üst seviyeye çıkardık. Daha fazla  şiddete dayansın, daha fazla alanı söndürsün ve İHA'lara takılabilsin istedik. Şu  anda yüzde 90 oranında söndürme kapasitesine sahip bir tüp yapmayı başardık.  Tankımızı geliştirerek 30 metrekarelik alana etki edecek kapasiteye ulaştırmayı  hedefliyoruz."
 
Kelkoca, GPS ile de her hareketini ve düştüğü yeri görebilme şansına  sahip oldukları bombayla ekiplerin müdahalesine kadar yangının büyümesinin  önlenebileceğini sözlerine ekledi.
 

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