Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 78 ilde 700 daimi işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman İşletme işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarına 700 daimi işçi alıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman İşletme işçi alımı başvuruları...

Orman Genel Müdürlüğü; taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 İş Makinesi Operatörü, 200 Greyder Operatörü , 200 Ekskavatör Operatörü, 60 Dozer Operatörü ve 40 Traktör Operatörü olmak üzere toplamda 700 adet belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

İşçi alım ilanları 04-10 Ağustos'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İŞÇİ ALIMI KURA SONUCUNA GÖRE YAPILACAK

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter

huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. Kura sonuçları Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. İlanda tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olduğu belirtildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) İŞÇİ ALIM İLANI