Ordu'da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesine bağlı Kirazgüneyi Mahallesi’nde 1 cadde ile 4 sokak, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kirazgüneyi Mahallesi’nin bazı cadde ve sokaklarının karantina alındığı belirtildi.