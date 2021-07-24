Oppo Watch 2'nin tasarımı netleşiyor

Akıllı saat kullanımlarının artmasıyla beraber pek çok marka yeni cihazlarını tanıtıyor. Oppo Watch 2 de tam bu noktada karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı saatin, tasarımı netleşiyor.

Akıllı saat modelinin ilk versiyonu Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede satışa çıkmıştı. Oppo Watch 2'nin daha önce farklı özelliklerle sızdırıldığını da görmüştük. Şimdi ise akıllı saatin tasarım detayları belli oluyor.

OPPO WATCH 2 HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

Akıllı saatin daha önce resmi posteri ortaya çıkmıştı ancak cihazları tanıtılmadan önce sızdırmayı başaran Evan Blass'ten bu akıllı saat için de bir paylaşım geldi. Farklı basın görsellerini yayımlayan Blass, akıllı saatin kesinlikle çok daha büyük bir ekran yapısıyla geleceğini gözler önüne seriyor.

Cihazın temel olarak elimizdeki bilgileri arasında Snapdragon 4100 Plus işlemci kullanması çok daha büyük ve geniş bir ekran ile gelmesi ve Google'ın WearOS işletim sistemini kullanması bekleniyor.