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On Numara çekilişi yapıldı! İşte kazandıran numaralar...

25 Mayıs 2020 Pazartesi - 22:08 | Son Güncelleme : 25 05 2020 - 22:08

On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen  999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6  bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen  105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki  çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 9, 12, 17, 18, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 45,  52, 58, 68, 69, 70, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.
 
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı  ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
 
  

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On Numara 929. hafta çekilişi ikramiye
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