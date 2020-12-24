Omuz hastalıkları ihmal edilmemeli

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, “Omuz eklemi vücuttaki en fonksiyonel eklemlerden biridir ve omuz eklemi ile ilgili hastalıklar, kıyafet giymek, bir şeyler yiyip içmek, yatak içinde sağa sola dönmek, araç kullanmak, spor yapmak ya da kolların kullanılmasını gerektirecek birçok iş grubunda günlük faaliyetleri oldukça kısıtlar” dedi.

Omuz eklemi anatomik yapısına katılan kemik, kas-tendon yapıları ile ilgili birçok hastalığın tedavisinde omuz artroskopisi ameliyatının uygulanabildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, “Artroskopi gerektiren omuz hastalıkları genellikle travmaya (omuz eklemini içeren bir düşme-çarpma durumu), aşırı kullanıma (spor ya da meslek ile ilgili aşırı kullanım) ya da ileri yaşa bağlı aşınma ve yıpranmaya bağlı oluşur. Omuz artroskopisi, omuz çevresindeki kas-tendon yaralanmaları, eklem kıkırdağı ve eklemi çevreleyen diğer yumuşak dokulara zarar veren birçok hastalığın tedavisinde başarılıdır” şeklinde konuştu.

Açıklamasında omuz artroskopi ameliyatının eklem ile ilgili tedaviler içinde küçük cilt kesileri kullanılarak yapıldığı için kapalı ameliyat olarak da adlandırıldığını dile getiren Op. Dr. Cahit Koçak, omuz artroskopisi eklem içine sokulan mini kamera ve çeşitli cerrahi aletler yardımı ile eklem içindeki ya da çevresindeki hastalıkların tespiti ve tedavisi işlemi olduğunu ifade etti.

Dr. Cahit Koçak, omuz artroskopisi ile ilgi açıklamalarını şöyle sürdürdü: