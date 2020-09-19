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Ömer Çelik: Arkasında Yunan politikacıların zehirli dili var

19 Eylül 2020 Cumartesi - 11:28 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:28

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretiyle ilgili "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var" dedi.


Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli manşetine tepkiler gelmeye devam ediyor.
 
Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz" dedi.
 
Çelik, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır" ifadelerini kullandı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz konusu gazetenin manşetiyle ilgili Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak gerekli tepkiyi gösterdiklerini söylemişti.
 

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