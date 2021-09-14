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Ölçü aletlerinin muayene ve damgası için yetkili servislere de başvurulabilecek

AA |  14 Eylül 2021 Salı - 8:55 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 8:55

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgası için başvurular sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş servislere de yapılabilecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü  Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında  Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Ekim'den geçerli olmak  üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısı, 15  günde muayene ve damgası için sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinin yanı sıra  Bakanlık tarafından belirlenen yetkili servislere de başvuruda bulunabilecek.
 
Önceki düzenlemede, söz konusu işlem için en geç 15 gün içinde ölçü  aletinin bulunduğu Bakanlık il müdürlüğüne müracaat şartı yer alıyordu.
 
 Belirlenen servisler, ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini veya  muayenesiyle birlikte tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlık tarafından  yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerlerini kapsayacak.
 
Yönetmelik, 14 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.
 

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