Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın yeni başbakanı Olay Scholz'in siyasi hayatı…

'Scholzomat' diye anılan SPD'li siyasetçi Olaf Scholz, Almanya'da yapılaan federal seçimleri kazanarak Almanya’nın yeni başbakanı oldu. Peki, Olaf Scholz kimdir? İşte Almanya'nın yeni başbakanı...

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Olaf Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-SPD koalisyonunda 2018'den bu yana maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapıyordu. Olaf Scholz kimdir? İşte Olaf Scholz’un biyografisi…

Olaf Scholz kimdir?

14 Haziran 1958’de doğan Scholz 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alıyor. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapan Scholz, 2019 yılında parti başkanlığı için Klara Geywitz ile birlikte verdiği mücadelede parti içinde oy kaybetti. Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazandı.

Scholz, Almanya'da asgari ücreti mevcut 9,50 eurodan 12 euroya yükseltmek istediğini her zaman vurguluyor.

1998'den 2005'e kadar Almanya’nın başbakanı olarak görev yapan şansölye Gerhard Schroder'in iktidarlığının son bulmasından bu yana popülerliğini yitiren SPD, yeniden bir Alman hükümetine liderlik etme şansına sahip oldu.