Okullarda ara tatil ne zaman? 1. ara tatil ne zaman 2020? MEB 2020-2021 eğitim takvimi!

'Ara tatil ne zaman 2020? 1. ara tatil ne zaman 2020?' soruları milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların eğitim ve tatil takvimi de belli oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenciler için ara tatil dört kez yapılacak. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi ve ara tatilleri...

2020-2021 eğitim öğretim yılı önce 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül'de de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde yüz yüze eğitim başladı. Diğer kademelerdeki öğrenciler ise uzaktan eğitim ile ders yılına devam ediyor. Milyonlarca öğrenci sıklıkla 'Ara tatil ne zaman 2020? 1. ara tatil ne zaman 2020?' soruları araştırıyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi!

2020-2021 eğitim-öğretim yılı corona virüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile başladı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilen uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde uygulanmaya başladı.

5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde yüz yüze eğitim başladı.

ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN? 1. ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre ara tatil ve yarı yıl tatilleri şu şekilde belirlendi: - Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek. - Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek - İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek - İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.