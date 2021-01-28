Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte okulların açılacağı tarih!

Milyonlar bekliyor. 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açılacağı tarihi duyurdu. Yarıyıl sonrası okula dönüş açıklaması yapan MEB, uzun tatil ile ilgili uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana okullar ile ilgili en çok 'Okullar ne zaman açılacak 2021? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?' sorusu Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Virüs önlemleri kapsamında EBA kanalları üzerinden yapılan eğitim ile ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler okulların açılmasıyla ilgili son karar ile ilgili MEB 'in açıklamalarına odaklanmıştı. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? 2021 Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Milyonlarca kişinin merakla beklendiği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından yanıt buldu. Bakan Selçuk, öğrencilerin 3 haftalık yarıyıl tatile çıkan öğrencilerin yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem okula geri döneğini açıkladı.

Bakan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarda görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN YARIYIL TATİLİ UYARISI!