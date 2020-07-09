Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Okullar açılacak mı?' sorusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Denilirse ki, 'Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız." şeklinde konuştu. konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.
Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin.
Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlası ile var.
Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Verdik. Bunu nasıl başardıysak, tamamını da böyle yapabiliriz. Riski gördüğümüzde ona göre tedbiri hemen alırız. Velilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine bunu sürekli olarak her anlamda ele alıyor.
Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık.
BU SENE 40 BİN ÖĞRETMEN ALIYORUZ
Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüzbinlerce gencin, ihtiyaç olmayan alanlarda formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek formasyona sahip olmalarıyla ilgiliydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ücretsiz vereceğiz. 20 bin kişi alırsak 20 bin kişiye, 40 bin kişi alırsak 40 bin kişiye vereceğiz. 2020'nin sonunda, gelecek yılın başında hayata geçmek üzere, elinde belgesi olan kişilerin hak kaybetmemesiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olacağız.
Devlet okulları yüz yüze eğitim vermez ise, özel okullar insiyatif alarak bu eğitimi verebilir mi?
Devlet okulları için başka şart, özel okullar için başka şart diye bir şey yok. Özel okullardkai öğretmen ve öğretmenlerimizin sağlığından da biz sorumluyuz.
Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim olabilir mi?
Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın.
Uzaktan eğitimde özel okullar para iadesi yapacak mı?
Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu.
Pedegajik formasyonu kaldırıyor musunuz formasyon alanların hakları korunacak mi?
Bir formasyon gerektiğinde kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ona bu eğitimi ücretsiz vereceğiz. Kimse buna para ödemek zorunda kalmayacak. YÖK ile uyumlu çalışma gerçekleştirildi. Bu yılın sonunda gelecek yıl başında elinde belge olanlarında hak kaybı yaşamayacağı projeyi hayata geçirdik.