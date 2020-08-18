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YÖK Başkanı 'Tarihi karar' diyerek açıkladı! Yeni düzenleme...

18 Ağustos 2020 Salı - 12:23 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 12:50

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'Tarihi bir karar' diyerek açıkladı. Yeni düzenleme yapıldı. Yetki devri ile Eğitim Fakültelerindeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları karar verecek.


YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni YÖK olarak,  üniversitelere "yetki devri" sürecini başlatıp, başta Yükseköğretim Programları  Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak  üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere "yetki devri"  gerçekleştirdiklerini anımsattı.
 
YÖK Başkanı Saraç, "Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile  eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların  ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili  kurulları karar verecek. Eğitim fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz  üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu 'yetki  devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar  olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." açıklamasını yaptı.
 
Doğru olanın YÖK'ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi  çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme,  değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi olduğunu belirten Saraç, "Yeni YÖK  olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına  ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik  aşklarına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
YÖK'ün internet sitesinde yer alan açıklamada da Yükseköğretim  Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların  kurulması başta olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yapılarak, birçok  başlıkta yükseköğretim kurumlarına "yetki devri" gerçekleştirildiği kaydedildi.
 
"Düzenlemeler, değişim ve gelişimin en açık göstergesidir"
 
YÖK'ün, üniversite sisteminin kendi "kurumsal kapasitesini  geliştirmesi ve güçlendirmesi" için insan kaynağı, araştırma, eğitim ve öğretim  konuları başta olmak üzere birçok konuya ilişkin niteliği artırmak ve karar  süreçlerini hızlandırmak için çalıştığı, "sistemi tedrici bir şekilde  dönüştürdüğü" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Son altı yılda YÖK'te alınan kararlar, mevzuata ilişkin farklı  normlarda yapılan düzenlemeler, bu değişimin ve gelişimin en açık göstergesidir.   YÖK'ün girişimiyle yine yakın zamanlarda yapılan düzenlemelerle bazı konularda  üniversitelere 'yetki devri' ve 'yetki paylaşımı' gerçekleştirilmiştir. Yeni YÖK  olarak yükseköğretim sisteminin, daimi tekamül esasında, bilgi ve tecrübe  zemininde, şeffaf süreçlere dayalı biçimde, rekabet ortamında gelişmesi için  çalışıyoruz ve bu yolda önemli mesafeler de kat ettik."
 
Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda eğitim veya eğitim bilimleri  fakülteleri ve öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili ilk defa yeniden  yapılandırma çalışmalarının 1997-1998 yıllarında MEB Milli Eğitimi Geliştirme  Projesi kapsamında gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, 2006 ve 2009'da da  kısmi düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.
 
Daha sonra gelişen şartlar ve ihtiyaçlar dolayısıyla 2012'de eğitim  sisteminde gerçekleştirilen yapısal değişikliklere bağlı olarak eğitim  fakülteleriyle ilgili de yeni düzenlemeler gerçekleştirildiği, bölüm ve anabilim  dallarıyla lisans programları gözden geçirilerek gerekli düzenleme ve  güncellemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Yeni programlar, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren  uygulanmaya başlanmıştır. 2018'de güncellenen öğretmenlik lisans programlarındaki  dersler, önceki dönemlerdeki gibi Alan Eğitimi Dersleri (AE) yüzde 45-50,  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (MB) yüzde 30-35 ve Genel Kültür Dersleri   (GK) yüzde 15-20 olmak üzere yine üç grupta toplanmıştır. Son dönemlerde  yükseköğretimde koyduğumuz hedefler istikametinde pek çok adım atılmış,  düzenlemeler yapılmış ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Artık bundan böyle  eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin öğretmenlik lisans programlarının  geliştirilip güncellenmesi çalışmalarının, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi ile  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri  dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasının en doğru  tercih olduğu düşünülmektedir."
 
"Üniversitelerimiz, bu dinamik süreci yönetebilecek düzeyde."
 
Eğitimde program geliştirmenin, dinamik ve süreklilik arz eden bir  süreç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
 
"Üniversitelerimiz, bu dinamik süreci yönetebilecek düzeyde  kapasiteye, öğretim elemanlarımız da program geliştirme ve güncelleme konusunda  yetkinliğe sahiptir.  Bu bağlamda konu, 10 Ağustos 2020 tarihli Yükseköğretim  Genel Kurulu toplantısında müzakere edilmiş olup öğretmenlik programlarına  ilişkin 12 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı iptal edilerek;  ders kategorileri ile ilgili 'Alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi  dersleri ve Genel Kültür Dersleri' şeklindeki gruplandırmanın göz önünde  tutulması, ayrıca 'ders sayısı, ders saati/kredi sayısı ve yoğunluğu' konusunda  da yine bu gruplandırmadaki sıralamaya dikkat edilmesi, şartıyla öğretmenlik  programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde,  yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının yetkilendirilmesine karar  verilmiştir."
 
Açıklamada, eğitim fakülteleriyle ilgili bu düzenlemenin,  üniversitelere çok geniş bir hareket serbestisi tanıdığı, bu "yetki devri"nin,  eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak  değerlendirildiği ifade edildi.
 
Yeni YÖK olarak, üniversitelerin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocaların  alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerin de  öğretmenlik aşklarına güvenildiğinin altı çizilen açıklamada, şu bilgilere yer  verildi:
 
"YÖK'ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten  sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci, izleme, değerlendirme ve  denetleme ile sürdürmesi doğru olandır. YÖK'ün asli vazifesi olan yükseköğretimle  ilgili politika üreten, güçlü bir koordinasyon vazifesi üstlenen ve bir taraftan  hakkaniyet, sosyal adalet ve fırsat eşitliğine önem vererek yükseköğretime  erişimi artırmaya çalışırken diğer taraftan da toplumda bilimin yükselen bir  değer haline gelerek toplumu daha da ileriye götürmesinin şartlarını hazırlamaya  çalışan bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz.  Bu düşüncelerden hareket ederek  son yıllarda yaptığımız ve öncülük ettiğimiz düzenlemeler ve mevzuat  değişiklikleri ile 'daimi tekamül esasında yükseköğretim sistemini tedrici olarak  yeniden yapılandırdığımızı' bu yeni karar vesilesi ile tekrar ifade etmek  isteriz.  Bu süreç devam edecektir."
 

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