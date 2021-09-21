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Öğretmenlerle ilgili son dakika kararı! Bakanlık ve YÖK düğmeye bastı

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 11:50 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 11:50

Milyonlarca öğretmeni kapsıyor. Flaş karar. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK düğmeye bastı. Protokol kapsamında, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği yapılacak. YÖK'ün koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları ile merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile etkinlikler düzenlenecek.


Öğretmen milyonları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) arasında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın  içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuyu içeren eğitimde iş  birliği protokolü imzalandı. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki  gelişimi, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyacağı konularda program ve  etkinlikler düzenlenmesi gibi pek çok başlık içeren iş birliği protokolüyle MEB,  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi  Sertifika Programı'nın yürütülmesinde usul ve esasların gerçekleşmesi için YÖK'e  her türlü desteği verecek.
 
Protokol kapsamında MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden  oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun koordinatörlüğünde, öğretmen  yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında  öğretmenlik uygulaması ile okullarda rehberlik uygulamaları derslerinin  yürütülmesi için uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görevlendirilmesine  çalışılacak.
 
Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimine  yönelik mesleki gelişim programları ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek  Lisans Programı ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın içeriğinin  geliştirilmesi için iş birliği yapılacak.
 
Ayrıca YÖK'ün koordinasyonunda yükseköğretim kurumları ile merkezi ve  mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden  geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile  etkinlikler düzenlenecek.
 
Aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine  yönelik programlarda ve YÖK'ün koordinasyonunda MEB tarafından açılacak hizmet  içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversitelerle iş birliği yapılacak.
 
 Protokolle, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrencilere  yönelik, üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma  danışmanlığı ile yurt dışında yaşayan soydaş öğretmenlere yönelik lisans  tamamlama ve lisans üstü düzeyde eğitim programları açılmasının teşviki için iş  birliği yapılması da karara bağlandı.

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