Öğretmenlerle ilgili son dakika kararı! Bakanlık ve YÖK düğmeye bastı

Milyonlarca öğretmeni kapsıyor. Flaş karar. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK düğmeye bastı. Protokol kapsamında, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği yapılacak. YÖK'ün koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları ile merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile etkinlikler düzenlenecek.

Öğretmen milyonları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuyu içeren eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyacağı konularda program ve etkinlikler düzenlenmesi gibi pek çok başlık içeren iş birliği protokolüyle MEB , Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yürütülmesinde usul ve esasların gerçekleşmesi için YÖK'e her türlü desteği verecek.

Protokol kapsamında MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun koordinatörlüğünde, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması ile okullarda rehberlik uygulamaları derslerinin yürütülmesi için uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görevlendirilmesine çalışılacak.

Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik mesleki gelişim programları ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın içeriğinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak.

Ayrıca YÖK'ün koordinasyonunda yükseköğretim kurumları ile merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile etkinlikler düzenlenecek.

Aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik programlarda ve YÖK'ün koordinasyonunda MEB tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversitelerle iş birliği yapılacak.

Protokolle, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik, üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığı ile yurt dışında yaşayan soydaş öğretmenlere yönelik lisans tamamlama ve lisans üstü düzeyde eğitim programları açılmasının teşviki için iş birliği yapılması da karara bağlandı.