Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler ne zaman aşılanacak, Ziya Selçuk tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır’ın Aralık ilçesinin Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine katıldı. Burada yüz yüze eğitim ve aşı konularına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, öğretmenlerin ne zaman aşılanacağını duyurdu. Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da bir okulda yaptığı açıklamada öğretmenlere Şubat'ın son haftası koronavirüs aşısının ilk dozlarının yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada “İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.” Diyerek öğretmenlerin ne zaman aşılacağını duyurdu.

ÖĞRETMENLER AŞI NE ZAMAN OLACAK?

Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması... Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM PLANI

Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık.

Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik.

Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk.

Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan okullarımız ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.