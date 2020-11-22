Öğretmenler Günü etkinlik programı! Öğretmenler günü nasıl kutlanacak?

Öğretmenler Günü bu yıl ilk kez çevrimiçi etkinliklerle kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bu yılki etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Başkent'te ağırlanmayacak ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya gelecek. İlk kez çevirim içi ortamda, tüm öğretmenlere yönelik müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren planlama yapıldı. MEB tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği internet adresini kullanıma açtı. Peki, Öğretmenler günü nasıl kutlanacak? Öğretmenler Günü etkinlik programında neler var? 24 Kasım Öğretmenler Günü programı ve etkinlik sitesi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çevirim içi etkinliklerle kutlayacak. MEB Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama programını oluşturdu. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği internet adresi de kullanıma açıldı. Peki, Öğretmenler günü nasıl kutlanacak? Öğretmenler Günü etkinlik programında neler var? 24 Kasım Öğretmenler Günü programı ve etkinlik sitesi...

Bu yıl ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü çevrimiçi etkinliklerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan etkinlik programı için internet sitesi açıldı. lk kez çevirim içi ortamda, tüm öğretmenlere yönelik müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren planlama yapıldı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla hafta boyunca yurt içinde ve dış temsilcilikler çevrimiçi etkinliklerle kutlanacak.

Bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin mesleki gelişim programının başladığı 16 Kasım'dan itibaren çevirim içi olarak yürütülüyor.

Bu kapsamda tüm öğretmenlere yönelik çevirim içi ortamda, müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren ilk çevirim içi Öğretmenler Günü Programı'nı planlanlandı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ SİTESİ

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği "https://ogretmen.meb.gov.tr/24kasim//" internet adresini kullanıma açıldı. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklere 750 bine yakın öğretmen katıldı.

Bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenlerin Başkent'te ağırlanmayacak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya gelecek. Selçuk'un katılımıyla yurt dışı teşkilatında görevli öğretmenlerle "Kıtalar arası öğretmen buluşmaları" online etkinliğinin düzenleneceğini bildirildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANACAK?

Bakanlık, Öğretmenler Günü kapsamında Türkiye'nin terörle mücadelesinde şehit öğretmenlerin karakalem resimlerinin yer aldığı ilk sanal sergiyi de izlenime sundu. Güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin eserleri de sanal ortamda sergileniyor.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" grupları, öğretmenlere ve tüm halka yönelik konserler düzenliyor. Sanatçı Sümer Ezgü de Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor grubuyla yaptığı düetiyle kutlama etkinliklerine renk katıyor.

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Çocuk Gelişiminde Öğretmen" isimli söyleşisi de etkinlikler arasında yer alıyor.

Öğretmenler için film gösterim saatinde Mavi Bisiklet, Kız Kardeşim Mommo, Balık ve Bal filmleri seçildi.

Orta Asya Antik ve Türk Müziğinin temsilcilerinden Arslanbek Sultanbekov de öğretmenlere özel türkülerini seslendirdi.