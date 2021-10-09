Öğretmen, polis, imam, hemşire, şube müdürleri, şef, daire başkanı, müfettiş, uzmanlar, genel sekreterler! Maaşlara 943 lira zam...

Emekli memur milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Harekete geçildi. Maaşlara 943 lira zam gelecek...3600 Ek Gösterge çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başladı. Yasanın 2022’de çıkması bekleniyor. Böylece memurların emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak. Daha önce yapılan taslak çalışma genişliyor. Milyonlarca memur ve ailesi, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 Ek Gösterge artışıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı ile hem Çalışma Bakanlığı hem Hazine Maliye Bakanlığı nezdinde 3600 Ek Gösterge çalışmaları başladı. 3600 Ek Gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memur lar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor.

Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışmada, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

TASLAK GENİŞLİYOR

Dört meslek grubu için daha önce hazırlanan taslak çalışmada; statüye göre değil, eğitim durumuna göre hesaplama yapılmıştı.

Ancak hazırlanan diğer alternatif taslaklarda ise statüye göre de 3600 ek gösterge artışları ele alınıyor. Ayrıca 4 meslek grubunun ek göstergesinin artırılması sonrasında bundan etkilenecek diğer unvanlar ve meslek grupları üzerinde de bazı çalışmalar yapılmış durumda.İlk taslağın genel gerekçesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile 'Din Hizmetleri Sınıfı'ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadesi yer alıyor.

EĞİTİM, SAĞLIK, DİN, EMNİYET

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir. Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir. Din Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların 1'inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve baş polislerin 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

KRİTERLER DEĞİŞEBİLİR

Belirttiğimiz gibi bu taslaklar sadece 4 meslek grubu için yapılırken, yeni çalışmalarla kapsamın genişletilmesi söz konusu olacak.

Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.Statüye göre artış yapılırsa, lise mezunları da yararlanacak.Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı, yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

NEYİ DEĞİŞTİRECEK ?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden biri olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. İki milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.