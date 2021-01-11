Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? 2021 öğretmen atama takvimi merak ediliyor!

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Öğretmenlerin merakla beklediği atama takvimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak 2021? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Kürdi'ye konuk oldu. Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama takvimine ilişkin Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Branş dağılımını sonra açıklayacağız

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü Selçuk şu sözlerle anlattı:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.