Öğrencisiyle birlikte devren satılık okul!

Pandemi nedeniyle kapanan 938 özel okula yenileri ekleniyor. Yaz tatilini bekleyen birçok okul 2 Temmuz’da tatilin başlamasıyla birlikte satış ve devir işlemlerini başlattı. Bazı okullar ise öğrencileriyle birlikte devrediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mayıs 2021 verilerine göre pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı, 882 özel okul ise devredildi. Kapanan ve devredilen özel okullardan yaklaşık 50 bin öğrenci devlet okullarına geçerken, kapanma nedeniyle 4 bin 940 öğretmen de işsiz kaldı. Ancak sayı bununla sınırlı değil. Okulların 2 Temmuz’da tatile girmesini bekleyen birçok okul, bir bir satışa çıkarılmaya başlandı. Emlak siteleri incelendiğinde özelikle son bir haftada onlarca yeni ilanın açıldığı görülüyor.

‘50 YILIN EN KÖTÜSÜ’

Özel eğitim sektörünün son 50 yılının en zor günlerini yaşadığını belirten Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay “Pandemiyle birlikte öğrenci sayılarında büyük düşüşler olan özel okullar yıl sonunu zor tamamladı. Velilere ödenen teşviklerin de kaldırılmasıyla zaten yüzde 35 gibi doluluk oranıyla çalışan okullar çok zor günlerden geçiyor. Bu eğitim döneminde 1000’e yakın özel okul kapanmışken dönem sonundan itibaren devir ve kapanma işlemleri hız kazandı” dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de özellikle anaokulları ve sektöre yeni giren okulların kapandığını aktararak “Son yıllarda açılmış olan, henüz sistemini oturtamayan okullar sıkıntı yaşadı. Anaokulları büyük oranda kapandı. 300 bin öğrenci özel okullardan ayrıldı. 50 bini devlet okullarına geçti. 250 bini ise bir yere gitmedi. Yani veliler çocuklarına evde baktı” dedi.