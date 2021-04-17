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Öğrencilerle ilgili flaş gelişme! Yürürlüğe girdi

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 11:33 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 11:33

YÖK'ün özel öğrenci statüsünün "istismar kapısı" olmasını önleyecek düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, eğitimlerini belli bir süre dahilinde başka bir yükseköğretim kurumunda "özel öğrenci" statüsünde sürdürmek isteyenler, bu imkandan en fazla iki dönem yararlanabilecek. Sürenin iki dönemi aşması için eğitim nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi veya öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda sürdürmesinin mümkün olmaması şartları aranacak.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından özel öğrenci  statüsünün "istismar kapısı" olmasını önlemek amacıyla hazırlanan düzenleme  yürürlüğe girdi. 
 
"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar  Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Değişikliklere göre, özel öğrencilik imkanından bir program süresince  en fazla iki dönem yararlanılabilecek. Bu süre ancak belli şartlar dahilinde  uzatılabilecek.
 
Öğrencinin yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra, eğitim  nedeniyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi  konulduğunun ya da hastalığının ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet  üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi  gerekecek.
 
Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle  öğrenimini kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda sürdürmesinin mümkün  olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması istenecek.
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı  öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilecek.
 
"Özel öğrencilik istisnai bir yoldur"
 
Yükseköğretim Kurulundan düzenlemeye ilişkin yapılan yazılı  açıklamada, yeni YÖK'ün sosyal adalet ve fırsat eşitliği için yükseköğretimde  istismar kapılarını kapatmaya devam ettiği belirtildi.
 
Öğrencilerin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundaki eğitimlerini  isteğe bağlı veya zorunlu sebeplerle belli bir süre dahilinde başka bir  yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsüyle sürdürmelerinin mümkün olduğu  hatırlatılan açıklamada, öğrencilere farklı yükseköğretim kültürü kazandıracağı,  kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı için bu yolun önem taşıdığı ifade edildi.
 
Açıklamada, bunun yanı sıra zaman zaman öğrencilerin sonradan ortaya  çıkan sağlık sorunları veya maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller nedeniyle  aynı yükseköğretim kurumunda eğitimlerine devam etmelerinin mümkün  olmayabileceğine değinilerek, "Bu öğrencilerimiz için de özel öğrencilik önemli  bir fırsat kapısıdır. Ancak özel öğrencilik istisnai bir yoldur, 'tüm lisans  eğitimi süresince kullanılacak bir yol ve istismar kapısı' değildir. Aksi halde  puan üstünlüğü esası ile yerleştirme yapıldığından, sosyal adalet ve fırsat  eşitliği ilkesi ihlal edilecek, kamu vicdanı zedelenecektir." ifadeleri  kullanıldı.
 
"Olumsuz örneklerin yurt dışını kapsar şekilde genişletilmesi  mümkün"
 
Bazı öğrencilerin, sınavda yeterli puan alamaması nedeniyle  yerleşemediği üniversitede, farklı şehirlerde puanı çok düşük üniversitelerin  aynı programına yerleşip ardından "özel öğrenci" statüsü uygulamasından  yararlanarak bütün eğitim hayatı boyunca eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada,  şunlar kaydedildi: "Bu olumsuz örneklerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışını kapsar  şekilde genişletilmesi de ne yazık ki mümkündür. Ülkemizde bir yükseköğretim  kurumunu kazanamayan öğrencinin yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna  yerleştikten sonra eğitim ve öğretiminin bütününü özel öğrenci sıfatıyla  ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunda devam ettirmesi, sosyal adalet ve fırsat  eşitliği ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Bu uygulamalardan anlaşılacağı üzere özel  öğrencilik imkanı bir istismar yoluna dönüşmeye başlamıştır."
 
Haklı ve insani sebeplere dayanan bu istisnai yolun amacına uygun  kullanımını temin etmek üzere özel öğrenciliğin süresinin sınırlandırıldığı,  bununla birlikte sağlık, darp şiddet gibi öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim  kurumunda eğitimini sürdürmesinin beklenemeyeceği hallerde sürenin  uzatılabilmesinin hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmeler  yapıldı: "Yeni YÖK olarak sosyal adalet ve fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Bu  ilke doğrultusunda eyleme dönüşen güçlü bir irade ortaya koyuyor ve istismar  kapılarını tek tek kapatıyoruz. Bu yönde kararlarımıza devam edeceğiz.  Gençlerimiz için tek imtiyaz kaynağının başarı ve nitelik olduğu eşitlikçi bir  yükseköğretim sistemi inşa etmek amacıyla adımlar atıyoruz. Devamı gelecek."

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