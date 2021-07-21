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Öğrencilere kötü haber! Kira ve yurt fiyatlarına zam!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Kira ve yurt fiyatlarına zam... Birçok ilde hem kira hem de özel yurt fiyatları arttı. 100 metrekare bir ev için ülke genelinde kiralar 800 lira ile 3 bin 900 lira arasında değişiyor. Özel yurtların yıllık fiyatı ise 6 bin liradan başlıyor, 68 bin liraya kadar çıkıyor. İşte il il kira fiyatları...
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Üniversite öğrencileri önümüzdeki günlerde ev ya da yurt arayışına başlayacak. Ancak son rakamlar çok iç açıcı değil. Birçok ilde hem kira hem de özel yurt fiyatları arttı. 100 metrekare bir ev için ülke genelinde kiralar 800 lira ile 3 bin 900 lira arasında değişiyor. Özel yurtların yıllık fiyatı ise 6 bin liradan başlıyor, 68 bin liraya kadar çıkıyor.