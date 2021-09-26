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Öğrenci yurtlarıyla ilgili flaş gelişme! Vali resmen duyurdu

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 22:50 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 22:50

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 254 üniversite öğrencisinin daha yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.


Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün  yerleştirilen 254 kişiyle toplam konaklama imkanı elde eden öğrenci sayısının  722'ye ulaştığını belirtti.
 
Çalışmaların imkanlar dahilinde, ayrımsız, ihtiyacı olan tüm  öğrencilere çözüm bulununcaya kadar devam edeceğini aktaran Köşger, tüm  öğrencilere başarılı bir eğitim yılı diledi.
 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada,  kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite  öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık  olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını  istemişti.

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