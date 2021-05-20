OGM'ye 2 bin geçici işçi alınacak! Bakan Pakdemirli duyurdu!

Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2000 geçici işçi istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında "Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz" dedi. Peki, OGM işçi alımı ne zaman? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman alınacak? OGM işçi alımı ilanı yayınlandı mı? OGM işçi alımı detayları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) geçici işçi alacak. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. 19 Mayıs nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Orman Genel Müdürlüğü'nde 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini duyurdu. Peki, Peki, OGM işçi alımı ne zaman? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman alınacak? OGM işçi alımı ilanı yayınlandı mı? OGM işçi alımı detayları...

OGM İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."