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ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezinden İzmir depremi değerlendirmesi

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:31

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezince, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde hasarın Bayraklı'da yoğunlaştığı, yıkılan binaların çok katlı betonarme yapılar olduğu, bölgedeki yerel yumuşak zemin koşullarının ve yapısal yetersizliklerin hasar üzerinde etkili olduğunun anlaşıldığı belirtildi.


Merkezden yapılan yazılı açıklamada, ilk çözümlemelere göre, depremin  Ege Denizi'nde Sisam Adası'nın kuzeyinde yer alan doğu-batı doğrultusunda uzanan  normal mekanizmalı bir fay üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, AFAD verilerine göre, dış merkez mesafesi 120 kilometre  içerisinde yer alan ve İzmir-Seferihisar depremi ana şokunu kaydeden 33 kuvvetli  yer hareketi kayıt istasyonu bulunduğu ifade edildi.
 
İzmir ili ve çevresinde bulunan ve depremin merkezine 43 kilometre  mesafede yer alan "0905" kodlu Kuşadası istasyonunda kuzey-güney bileşeni 0.18 g  (yer çekimi ivmesi) büyüklüğünde olan maksimum yer ivmesi ölçüldüğü aktarılan  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu değerin, mevcut deprem tehlike haritasına göre, verilen tasarım  depremi maksimum yer ivmesi değerinin yarısından düşük olduğu anlaşılmaktadır.  Bina hasarlarının en fazla yoğunlaştığı İzmir Bayraklı'da bulunan iki AFAD  istasyonunda ölçülen maksimum yer ivmesi değerleri '3513' numaralı istasyonda  (alüvyon) 0.11 g ve 3514 numaralı istasyonda (kaya) 0.04 g civarındadır. Bu  değerler de tasarım yer ivmesi değerlerinden oldukça düşüktür. Elde edilen  bilgilere göre, hasarın deprem merkez üssüne 70 kilometre mesafede bulunan  Bayraklı ilçesinde yoğunlaştığı, yıkılan binaların çok katlı betonarme yapılar  olduğu, bölgedeki yerel yumuşak zemin koşullarının ve yapısal yetersizliklerin  gözlemlenen hasar üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır."
 
Açıklamada ayrıca, deniz tabanında meydana gelen çökmeye bağlı oluşan  tsunaminin 15-20 dakika içerisinde kıyıya ulaştığı ve Akarca ile Sığacık  arasındaki bölgede kıyılarda hasara neden olduğu ifade edildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dalga, bu bölgede kıyıdan içeriye doğru 820 metre kadar ilerlemiş ve  deniz suyu sakin seviyesine göre 1,9 metre kadar yükselmiştir. ODTÜ olarak,  geçmişte de olduğu gibi deprem afetlerinde bilgi birikimimiz ve deneyimimizle  bölgede deprem kaynağı ve mekanizmasının açıklanması, yapısal hasarın dağılımının  ve nedenlerinin araştırılması, zemin koşullarının yapı hasarına etkisi ve  bölgedeki diğer yapı türlerinin performansının araştırılması yönünde  çalışmalarımız başlamıştır."
 

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