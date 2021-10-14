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Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 10:10 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 10:10

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti.


Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine obezitenin tüm dünyada artmaya ve  sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini söyledi.
 
Obez kişilerde diyabet ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın  sıkça görüldüğünü anlatan Üstündağ, obezitenin bağışıklık sistemini (immün  sistem) olumsuz etkilediğini vurguladı.
 
Üstündağ, obezitenin yaygın olmasından dolayı halk sağlığını tehdit  ettiğini belirterek, "Özellikle hastalık derecesinde kabul ettiğimiz morbid  (aşırı ve hastalıklı şişmanlık) obezlerde tehlike çok daha büyük. Obezite,  Kovid-19 için ve Kovid-19'un olumsuz sonuçları için bir risk faktörü." dedi.
 
Üstündağ, obez kişilerin bağışıklık sistemlerinin virüs ve  bakterilerle mücadeleyi sağlıklı şekilde yapamadığını ifade etti.
 
Kovid-19'a yakalanan obez kişilerin hastalığı ağır geçirme riskinin  yüksek olduğuna dikkati çeken Üstündağ şunları kaydetti:
 
"İmmün sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını, virüslerle,  bakterilerle ve dıştan gelen patojenlerle mücadelesini tam manasıyla yerine  getirmesini engelliyor. Dolayısıyla özellikle morbid obez dediğimiz kişilerde  enfeksiyonlara açık olmanın yanında diyabet, hipertansiyon ve kansere yatkınlık  söz konusu oluyor.
 
Obezite tek başına böbrek yetmezliği geliştirebiliyor, bu anlamda da  bütün olumsuz sonuçlar gibi Kovid-19 enfeksiyonuna yatkınlık ve Kovid 19  hastalığının daha ağır geçirilmesiyle sonuçların daha olumsuz gerçekleşmesi  ihtimali artıyor."
 
 Prof. Dr. Üstündağ, sağlıklı ve hareketli yaşam tarzıyla obezitenin  önüne geçilebileceğinin altını çizdi.
 
Karbonhidratlı gıdaların az tüketilmesi ve ambalajlı gıdalardan uzak  durulması tavsiyesinde bulunan Üstündağ, günde 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşün  yaşam biçimi haline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.
 
  
 
 
 
 

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