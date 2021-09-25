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Norveç'te tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 17:19

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.


Enstitüden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan sert önlemlerin  bugün yerel saatle 16.00'da (TSK 17.00'de) sona erdiği belirtildi.
 
Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına  ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı  bildirildi.
 
Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu  havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların  yürürlükte olacağı ifade edildi.
 
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir  Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19  salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip  hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.
 
Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış  olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk  algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de  hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.
 
Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı  da 186 bin 035'e yükseldi.
 
Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka,10 Eylül'de ilk Kovid- 19  kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.

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Norveç Kovid-19 önlemleri Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü koronavirüs
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