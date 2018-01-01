Nimet Abla kimdir? İşte Nimet Abla gişesinin hikayesi nasıldır? Sorularına yanıt aranıyor. Milli Piyango bileti alırken uğurlu olduğu söylenen Nimet Abla'nın sırrı nedir? Gişesi nerede yer alıyor? İşte yanıtları...

Nimet Abla gündemde sıkça konuşulan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango bileti alırken Nimet Abla gişesinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İşte Nimet Abla kimdir? İşte Nimet Abla gişesinin hikayesi nasıldır? Sorularının yanıtlarını derledik.

NİMET ABLA KİMDİR? HAYAT HİKAYESİ...

Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul ’ da dünyaya gelmiş olup asli ismi MELEK NİMET ÖZDEN’dir.

Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir.

Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yapar.

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar ‘ ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşınmıştır.

İşlerin çok olmasından dolayı gece gündüz kar, kış demeden çalışan Nimet abla gerektiğinde evi ne gitmez dükkanın üst katında yatardı.

Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı.

Sattığı biletlerden insanları zengin ve mutlu etmek ona büyük haz ve mutluluk verirdi.

İlki 36 yaşında olmak üzere defalarca Hacca giden Nimet Abla ATATÜRK hayranı olup ‘’ Onun sayesinde bugünlerimizi yaşıyoruz derdi ‘’ ilke ve inkılâplarına verdiği değere olan inancının bir saygısı olarak her yıl ATA’ ya mevlit okuttururdu.

İnançlarına bağlı olan Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuştur.

1963 yılının Ağustos ayında Esentepe ‘ de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı. İç tasarımı 1980 yılında tamamlanmıştır. Bu camiye bir gelir kaynağı elde etmesi için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışlamıştır. Bugün bu vakıfta gayrimenkul irad geliriyle 200 kadar çocuk çeşitli okullarda eğitim görmektedirler.

Yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla hastalanıp felç geçirince sevgili müşterilerinden uzak kalır. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında vefat ettiğinde İstanbul ünlü simalarından birini daha kaybetmiş olur.