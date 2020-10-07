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Nijerya'da internet kullanıcı sayısı 149,8 milyona ulaştı

07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:22

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 149,8 milyon kişinin internet kullandığı bildirildi.


Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) Başkanı Prof. Umar Danbatta, Ulusal  Siber Güvenlik Farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaklaşık 207  milyon nüfusa sahip ülkenin yarısından fazlasının internet kullanıcısı olduğunu  belirtti.
 
Danbatta, NCC verilerine göre, ağustosta ülke genelinde internet  kullananların sayısının 149,8 milyona ulaştığını bildirdi.
 
Ülkede internet kullanıcı sayısı artarken, siber güvenlik sorununun da  ortaya çıktığını aktaran Danbatta, "Bu nedenle telekomünikasyon firmalarıyla iş  birliği halinde bireysel ve kurumsal internet kullanıcılarını güvende tutmak için  zaman zaman bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.
 
 Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da yaygın olarak mobil  internet kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen  operatörler arasında yer alıyor.

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