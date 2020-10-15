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Ne dolar, ne altın! En çok o kazandırdı

15 Ekim 2020 Perşembe - 16:23 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 16:31

Uzun süre yükselişte olan altın düşüşe geçti. Altına yatırım yapanlar uzun vadede kazansa da yatırımcısının yüzünü güldüren bir başka yatırım aracı daha var. Hem de altından daha fazla kazandırdı. Yatırım için gümüşü tercih edenler, altın alanlardan daha fazla kar elde etti.


Stratejist Cüneyt Paksoy, yılın ilk 9 ayında getiri bakımından altını sollayan gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Stratejist Cüneyt Paksoy Milliyet.com.tr'den Mahmut Ekinciye yaptığı değerlendirmede, piyasaların odağında olan ve yaklaşan ABD seçimlerinin ekonomi kanadındaki beklentilerini açıkladı. Paksoy, koronavirüs pandemisinin de ekonomi üzerindeki etkilerine değindi.
 
Dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşmasını yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili de konuştu.
 
Ocak-Eylül döneminde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 30,1 getiri ile gümüş oldu. Paksoy gümüş ile ilgili, "Yatırım sepetinde olmalı" dedi. Paksoy, koronavirüs aşı çalışmalarının kesinlik kazanması sonrası altında mutlaka geri çekilme yaşanacağının altını çizdi.
 

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