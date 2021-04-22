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NATO Zirvesi'nin tarihi belli oldu

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 10:10 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 10:40

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO karargahında düzenleneceğini açıkladı.


Stoltenberg, yazılı açıklamasında, hazirandaki zirvenin "Avrupa ve  Kuzey Amerika arasındaki bağın cisim bulmuş hali olan NATO'yu" güçlendirmek için  eşsiz bir fırsat olacağını belirtti.
 
Genel Sekreter Stoltenberg, müttefik ülke liderlerinin, zirvede  Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve  yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi ve Çin'in yükselişi  gibi konularda kararlar alacağını bildirdi.
 
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO  Zirve toplantılarının sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın  kuruluşundan bu yana 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik  ülkelerden birinde düzenleniyor ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık ediyor.
 
  
 

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