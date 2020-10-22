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NATO Savunma Bakanları video konferans ile toplantı

DHA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 15:46 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 15:46

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle video konferans yoluyla toplandı.


NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.
 
İki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının gündeminde adil yük  paylaşımı, NATO'nun Irak ve Afganistan'daki misyonları, toplumların  dayanıklılığının kuvvetlendirilmesi ile Rusya'nın füze kapasitesine karşılık  olarak caydırıcılık ve savunmanın güçlendirilmesi gibi konular bulunuyor. Bakanların ayrıca Almanya'nın Ramstein kentindeki Müttefik Hava  Komutanlığında NATO Uzay Merkezi kurulması için mutabakata varmaları bekleniyor.
 
 
NATO Savunma Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkez hakkında bilgi verirken,  "Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler uyduları kör edecek, etkisiz hale getirecek veya  düşürecek sistemler geliştiriyor. Uzay, bizim için füzelerin seyri, iletişimi ve  tespiti konusunda esas önemi teşkil ediyor. Hızlı, etkili ve güvenli uydu  iletişimi askerlerimiz için hayati önemde." demişti.
 
Müttefiklerin dayanıklılığının artırılması ise 5G ve telekomünikasyon,  siber tehditler, arz zincirlerinin güvenliği ile yabancıların NATO ülkelerinde  sahip olduğu ve kontrol ettiği varlıklar gibi konuları içeriyor.
 
NATO Savunma Bakanları, toplantılarının ikinci gününde NATO'nun  Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını ele alacak. önlemleri nedeniyle video konferans yoluyla toplandı.
 

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NATO corona virüs video konferans
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