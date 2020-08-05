Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile mücadele kapsamında devlet tarafından işi azalan ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara mağduriyet yaşamamaları için verilen nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan pek çok çalışan ve işveren uygulamanın sona ereceği ve nakdi ücret desteği ağustos ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği uzadı mı? İşte Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği hakkında merak edilenler…

Corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, hem işçi hem de işverenin rahat nefes almasını sağlayan uygulamalardan biri olarak uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği uzadı mı? İşte Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği hakkında merak edilenler…

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ UZADI MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, karar ile ilgili açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödeneği Ağustos ayı için nakdi ücret desteğinden faydalananlara yatırılacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.