Nakdi ücret desteği hesaplara yatıyor! Bakan Bilgin duyurdu!

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Ödemeler yapılıyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan nakdi ücret desteği bayram öncesi hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Peki, Nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Nakdi destek ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar? Nakdi destek sorgulama ve tüm detaylar...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Bugün hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin resmen duyurdu. Bakan Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteğinin tutarı nisan ayı ile birlikte günlük net 50 TL’ye yükseltilmişti. Bu çerçevede nisan ayının tamamında ücretsiz izinde olan bir işçiye net 1500 TL nakdi ücret desteği ödenecek. Diğer yandan mayıs ve haziran ayları için de nakdi ücret desteğinin tutarı günlük net 50 TL olacak ve nakdi ücret desteği ödemelerinden damga vergisi kesilmeyecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı:

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI

Ücretsiz izindeki işçilere nakdi ücret desteği ödenebilmesi için bazı şartlar var. Bu şartları şu şekilde:

- 4447 sayılı Kanunun kapsamında olmak

- 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak

- Kısa çalışma ödeneği almıyor olmak

- Emekli aylığı almıyor olmak.

Diğer yandan ücretsiz izne çıkartılan işçiye nakdi ücret desteği ödenebilmesi için işçinin SGK ’ya belirli belge türleri ile bildirilmiş olması gerekiyor.

Nakdi ücret desteği ödenebilmesi yönündeki şartlardan 17 Nisan 2020 öncesi işe alınmış olma şartının iki istisnası var.

1-) 1 Aralık 2020 ve sonrasında işe alınan kişiler eğer Ağustos 2020’de sigortalı değil ve işe alındıkları işyerinde Ocak 2019 ila Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirilen aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmişlerse nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyorlar.

2-) NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerindeki işçilerden Mart 2021 döneminde bu işyerlerinde çalışmış olanlar nisan ve mayıs aylarında nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyorlar.