15 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.559 0.08 EURO 9,0680 0.14
USD 7,5940 0.35 ALTIN 421,510 0.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Myanmar'da katliam gibi müdahale! En az 38 ölü...

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 9:01 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 9:01

Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi.


Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan  açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis,  gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.
 
AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde  en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.
 
AA muhabirine konuşan protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki  protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını  belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler  müdahale etti." dedi.
 
Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği  kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle  çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla can kaybımız  var." şeklinde konuştu.
 
Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana  protestolardaki en kanlı gün oldu.
 
Suu Çii bugün mahkemeye çıkıyor
Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan Myanmar Eski Dışişleri  Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bugün yine askeri mahkemede  duruşmaya çıkması bekleniyor.
 
Gözaltı süresi 2 defa uzatılan Suu Çii'ye askeri mahkeme, "ülkenin  ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme" ve "kamuyu endişeye sevk edecek  açıklamalar yapma" suçlamaları yöneltilmişti.
 
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020  seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi  gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
 
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta  olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve  1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
 
Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli  tepkiler ve eleştiriler gelmişti.
 
Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere  başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 100'ün üzerinde gösterici  hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutuklu bulunuyor.
 
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey  hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
 

ETİKETLER

Myanmar darbe katliam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.