Mutasyon fotoğrafı ilk kez görüntülendi

Rus bilim insanları mutasyona uğramış koronavirüsün ilk fotoğrafını dünyayla paylaştı.

Koronavirüsün İngiltere ’de ortaya çıkan yeni mutasyonu dünyada birçok ülkeye yayılıp yeni bir panik dalgası yaratmıştı.

Kovid-19'a karşı en güçlü silah olarak kabul edilen aşılar dünya çapında uygulanmaya başladı. Aşı uygulamaları hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyonla ilgili açıklama gelmişti. DSÖ'nün açıklamalarına göre, mutasyona uğrayan yeni virüs 60 ülkede görüldü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunu mikroskopta görüntüledi.

Mutasyonlu virüs örnekleri üzerinde inceleme yapan bilim insanları bu çalışmalar sırasında mutasyonlu virüsün ilk mikroskop fotoğrafını da elde etmiş oldu.

Rus haber sitesi Sputnik'te yer alan haberde, görüntünün virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildiği bilgisi yer aldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İngiltere'de ilk kez görülen mutasyonlu koronavirüsün %70'e kadar daha bulaşıcı olduğu açıklanmış ancak mutasyonun virüsü daha ölümcül hale getirildiğinin henüz kanıtlanamadığı belirtilmişti.

RUSYA’DA SON 24 SAATTE 19 BİN 290 VAKA

Rusya’da son 24 saatte 19 bin 290 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 738 bin 690’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı , ülkede 456 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 69 bin 918’e çıktığını açıkladı.

Öte yandan, Rusya’nın tamamında koronavirüse karşı yaygın aşı programı başlatılmış durumda.

Ülkede isteyen herkes belirlenmiş kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor. Aşı programında şimdilik ülkenin ilk onaylı aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra programa ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da dahil edilecek.