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Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 14:31 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 14:34

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık'ta partilerini kuracaklarını bildirdi.


Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen Türkiye Değişim  Hareketi'nin (TDH) "Marmara ve Trakya Genişletilmiş Bölge Toplantısı"nda yaptığı  konuşmada, düne kadar hareket olduklarını, 20 Aralık'ta ise "bereket"  olacaklarını belirtti. Ülkeyi kucaklayan, "bayrak, toprak ve hudut birliği" diyen  hareketin yola çıktığını aktaran Sarıgül, başarı şansı yüksek projeler  geliştireceklerini ifade etti.
 
Sarıgül, "kolay işten kahraman çıkmayacağını" dile getirerek  "Dostların ve dostlukların en üst düzeyde olduğu, kalplerin sevgiyle attığı,  ülkemizin en huzurlu ve demokratik partisi biz olacağız." dedi.
 
Demokrasi, özgürlük ve adalet için çok çalışacaklarına değinen  Sarıgül, şunları kaydetti:
 
 "Dünya insanlığa saygı ve yoksullukla mücadele günü olan 20 Aralık'ta  partimizi kuruyoruz. TDH, Atatürk ilkelerini koruyan, cumhuriyetimizin  değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren,  üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan demokratik kitle  partisidir. Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar Amerika ve Rusya  45 yıl boyunca Soğuk Savaş döneminde dünyayı sağ mı sol mu diye ikiye böldü. TDH  değerlendirmesini yaptı ve sol ya da sağ bir parti değildir. Evrensel hukuk  değerlerine uyan ve insanım diyen, herkesi bağrına basan demokratik bir kitle  partisidir."
 
Toplantıda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve  İstanbul'dan katılımcılar yer aldı.
 
Sarıgül, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını  yanıtladı.
 
Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı  adaylığıyla ilgili sorusuna Sarıgül, "Biz TDH olarak diğer siyasi parti genel  başkanlarının konuşmalarını kendi takdirlerine bırakıyoruz." yanıtını verdi.
 
  
 

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