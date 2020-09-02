Muhterem Nur’un avukatı harekete geçti

Oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül'ün, bir televizyon kanalında Muhterem Nur hakkında söylediği sözler sonrası Nur'un avukatı harekete geçti ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlamasıyla dava açacağını açıkladı.

Müslüm Gürses hayatını kaybedeli yedi yıl oldu. Usta sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur ise geçtiğimiz mart ayında yaşamını yitirmişti. KKTC televizyonlarında yayınlanan bir programa katılan şarkıcı ve oyuncu Bülbül, bu iki ismin ne kadar büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olduğuna dair kendisine yöneltilen soruya, "Müslüm Baba'yı öldüren Muhterem Nur'dur" şeklinde cevap vermişti.

Kısa sürede sosyal medyada kendisine tepkiler yükselince Bülbül, şoke eden açıklamasıyla ilgili özür diledi. Muhterem Nur'un avukatından ise iddialara yanıt niteliğinde bir açıklama geldi.

İşte o açıklama...

"Kamuoyu nezdinde, 'Yunus Bülbül' adıyla tanınan Yunus Habbuloğlu, bir televizyon programında, ‘Müslüm Baba'yı öldüren Muhterem Nur'dur' şeklinde asılsız ve izansız beyanatlarda bulunmuş ve başkaca televizyon programlarında da beyanatlara devam etmiştir. Anılan bu ifadeler, iftiradan öteye gitmemekle birlikte, merhum Müslüm Gürses ve merhume Muhterem Nur'un anısına saygısızlık teşkil etmektedir. Saygısızca beyan edilen bu iftira nedeniyle, başta Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aile bireyleri olmak üzere, tüm Müslüm Gürses ve Muhterem Nur sevenleri derin üzüntüye boğulmuştur.

Yunus Bülbül veya başkaca kişilerin Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un hatıralarına saygısızlık yapmasına, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğimizi, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı önemle beyan ederiz.

Yunus Bülbül aleyhinde Türk Ceza Kanunu'nun 130. Maddesi kapsamında ‘Kişinin Hatırasına Hakaret' suçu sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı, hukuk mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."