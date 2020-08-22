22 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'de ilk kez uygulanacak! Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için son 5 gün

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:31 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 12:35

Türkiye genelinde ilk defa uygulanmaya başlanan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi için tanınan süre 26 Ağustos'ta dolacak. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, "Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yeni bir uygulama. Bu yüzden beyanname verme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerekiyor" dedi.


Kayıt dışı ekonomiyle  mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla vergi dairelerine verilen muhtasar  beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet  belgesinin birleştirilmesi kararı alınmıştı.
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması, ilk defa 2017'de  Kırşehir'de pilot olarak başlatılırken, yaşanan sorunlar nedeniyle uygulamanın  ülke geneline yayılması geçen süreçte sık sık ertelendi. Pilot illere 2018'de  Amasya, Bartın ve Çankırı da eklenerek, uygulamadaki sıkıntılara çözüm bulunmaya  çalışıldı. Son olarak 1 Ocak'ta ülke genelinde başlatılması planlanan uygulama,  pilot illere Bursa, Eskişehir ve Konya'nın eklenmesiyle önce marta, sonra da  temmuza ertelenmişti.
 
Yaşanan sürecin ardından uygulama temmuz itibarıyla Türkiye genelinde  başladı. Bu yılın temmuz dönemine ilişkin beyanların ise 26 Ağustos'a kadar  yapılması gerekiyor.
 
"Sorunları yetkili makamlara ilettik"
 
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, Birlik olarak bugüne kadar sistemin  sağlıklı ve başarılı bir şekilde uygulanması için pilot il uygulamalarını  değerlendirdiklerini, sorun ve sıkıntıları yetkili makamlara iletmeleri sonucunda  aksaklıkların düzeltildiğini söyledi.
 
Sistemin ilk defa ülke genelinde uygulanmasından dolayı bazı küçük  uygulama sorunları dışında şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten  Kartaloğlu, "Mali müşavirler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması  konusunda hazırlıklarını yaptı, eğitimlerini gerçekleştirdi. Sistemde herhangi  bir sorun çıkmaz ise başarıyla uygulamaya geçeceğimizi düşünüyoruz." dedi.
 
Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığının da sistemde bir sorun  çıkmaması için ciddi çalışmalar yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
 
"Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması yeni bir uygulama. Bu  yüzden beyanname verme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerekiyor.  Beyannamelerin önemli bir bölümünün gönderimi tamamlandı. Kalanların son güne  bırakılmadan düzenlenmesi durumunda sistemi ülke genelinde başarıyla devreye  almış ve uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Bu tür uygulamalarla ülkemizin  elektronik uygulamalar konusunda ciddi bir mesafe aldığını ve dünyada örnek bir  noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."
 

ETİKETLER

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar prim hizmet beyannamesi ekonomi haberler son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.