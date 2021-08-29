Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
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Muhittin Böcek'in acı günü!
29 Ağustos 2021 Pazar - 14:58 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 15:01
Uzun süre koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyi Şadi Böcek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
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