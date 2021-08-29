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Muhittin Böcek'in acı günü!

29 Ağustos 2021 Pazar - 14:58 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 15:01

Uzun süre koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyi Şadi Böcek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.


Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
 

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