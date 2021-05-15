Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi partileşiyor

Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas 'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşme yolunda son aşamaya geldi. CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber Memleket Hareketi hakkında şu detayları paylaştı:

Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında son aşamaya geldi. Memleket Hareketi’nin parti genel merkezi de belirlenmişti günler öncesinden. Bundan sonraki süreçte parti kurulacak ve faaliyetler başlayacak. İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması bekleniyor. Peki nasıl olacak? Onu anlatacak olursak yarın ve bir sonraki gün 85 kurucular kurulu üyesinden imza toplanacak. O imzalar sonrası parti tüzel bir kişilik kazanmış olacak. İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilecek ve resmen parti siyaset sahnesine girmiş olacak.

LOGODAKİ SON DURUM...

Genel merkezde her şey hazırlanmış durumda. Tabelalar asıldı, üzeri örtüldü. Bunun yanı sıra Memleket Hareketi’nin parti tabelası da genel merkez binası önüne asıldı. Memleket Hareketi logosuna baktığımız zaman nazar boncuğunu ve mavi ağırlıklı renkleri görebiliyoruz. İmzaların toplanması ve İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından Salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce’nin genel başkan olması bekleniyor. 15 veya 16 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturulacak. 10 kişilik de bir disiplin kurulu oluşturulacak.