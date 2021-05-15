15 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi partileşiyor

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:36 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:54

Memleket Hareketi’ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce partisinin kuruluşunda son aşamaya geldi. Yarın kurucular son imzaları tamamlayacak. Partinin ne zaman kurulacağı ve yönetimine kimlerin katılacağı hakkında son bilgileri CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber aktardı.


Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşme yolunda son aşamaya geldi. CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber Memleket Hareketi hakkında şu detayları paylaştı:
 
Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında son aşamaya geldi. Memleket Hareketi’nin parti genel merkezi de belirlenmişti günler öncesinden. Bundan sonraki süreçte parti kurulacak ve faaliyetler başlayacak. İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması bekleniyor. Peki nasıl olacak? Onu anlatacak olursak yarın ve bir sonraki gün 85 kurucular kurulu üyesinden imza toplanacak. O imzalar sonrası parti tüzel bir kişilik kazanmış olacak. İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilecek ve resmen parti siyaset sahnesine girmiş olacak.
 
 
LOGODAKİ SON DURUM...
Genel merkezde her şey hazırlanmış durumda. Tabelalar asıldı, üzeri örtüldü. Bunun yanı sıra Memleket Hareketi’nin parti tabelası da genel merkez binası önüne asıldı. Memleket Hareketi logosuna baktığımız zaman nazar boncuğunu ve mavi ağırlıklı renkleri görebiliyoruz. İmzaların toplanması ve İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından Salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce’nin genel başkan olması bekleniyor. 15 veya 16 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturulacak. 10 kişilik de bir disiplin kurulu oluşturulacak.
 

ETİKETLER

Muharrem İnce parti Memleket Hareketi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.