Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09’da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça’da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2021
Yer : Ege Denizi, 33.29 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.04.2021, 08:09:53 TSİ
Enlem : 36.4246 N
Boylam : 27.1778 E
Derinlik : 7.17 km
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