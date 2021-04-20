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Muğla'da korkutan deprem!

20 Nisan 2021 Salı - 8:23 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 8:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09’da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça’da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

 

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