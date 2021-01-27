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Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

27 Ocak 2021 Çarşamba - 21:53 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 21:53

AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 19:12'de yerin 15 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi

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AFAD son dakika Muğla
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