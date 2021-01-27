Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 19:12'de yerin 15 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi