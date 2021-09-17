Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
DHA | 17 Eylül 2021 Cuma - 17:38 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 17:38