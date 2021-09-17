17 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1410 0.82
USD 8,6330 1.26 ALTIN 487,130 1.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

DHA |  17 Eylül 2021 Cuma - 17:38 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 17:38

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY mensubunun yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 

ETİKETLER

MSB Yunanistan FETÖ
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.