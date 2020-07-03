03 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.748 -0.99 EURO 7,7270 0.30
USD 6,8670 0.21 ALTIN 392,390 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB: Tespit edilen terör yuvalarını imha edildi

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 20:40 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 20:59

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.


-Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada,  Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16  uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör  yuvalarını imha ettiği belirtildi.
 
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla  tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler  paylaşıldı.
 
Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer  alıyor.
 

ETİKETLER

MSB terör pkk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.