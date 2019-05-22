MSB: Terör hedefleri vuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

