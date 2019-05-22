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MSB: Terör hedefleri vuruldu!

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 11:51 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 13:10

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina  bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
 
 Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah  mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
 
  
 

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