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MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

06 Ağustos 2020 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 14:45

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


 Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin  etkisiz hale getirildiği bildirildi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam  eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden  kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."  ifadesine yer verildi.
 
 
 

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