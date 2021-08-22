MSB paylaştı! İşte Kabil Havalimanı’nda son durum

İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.

"BİRLİKTE GÖREV YAPIYORUZ, BUNUNLA DA GURUR DUYUYORUZ, BİZ KARDEŞİZ"

Habib Hasanov da "Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız" diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, "Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz" diye konuştu.