MSB görüntüleri paylaştı! F-16 uçağı...

Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..

Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ????#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS