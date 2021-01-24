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MSB görüntüleri paylaştı! F-16 uçağı...

24 Ocak 2021 Pazar - 15:28 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 15:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı.


MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri  pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında  bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
 
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede  binlerce beğeni aldı.
 
  
 

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