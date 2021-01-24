MSB görüntüleri paylaştı! F-16 uçağı...

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2021
Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir #Dolunay görüntüsü yansıdı. ????#MSB #TSK pic.twitter.com/c6BcW0H8SS